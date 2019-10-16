За 10 лет в России стало на 40% меньше алкоголиков

Эксперты уверены, что этот фактор положительно отразился на продолжительности жизни россиян.

За последние десять лет число россиян, зависимых от алкоголя, снизилось на 40%, сообщает Минздрав РФ.

— По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом "зависимость от алкоголя" ("алкоголизм") с 2008 по 2017 год сократилось на 37% — с 2,08 млн человек до 1,3 млн человек (с 1,46% до 0,88% населения), — цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По данным специалистов, снизилось и потребление алкоголя — с 15,7 литра на человека в 2008 году до 9,3 в 2018 году. Кроме того, в 2,2 раза сократилась заболеваемость алкогольными психозами.

Минздрав пообещал продолжать политику по сокращению "вредного употребления" алкоголя. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, в ближайшее время министерство предложит новые меры для достижения этой цели.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года.