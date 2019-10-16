Медведев раскритиковал губернаторов за реализацию нацпроекта по ремонту дорог

По информации премьера, в Забайкальском крае, Крыму и Сахалинской области работы по данному проекту выполнены менее чем на 50%.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторский корпус за низкие показатели реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом он заявил в ходе совещания, посвящённого этому нацпроекту, передаёт РИА "Новости".

— Очевидно, нужно прямо это зафиксировать, я имею в виду низкий уровень выполнения работ, — отметил Медведев.

По информации премьера, работы менее чем на 50% выполнены в Забайкальском крае, Крыму и Сахалинской области.

Также среди отстающих он отметил девять субъектов РФ: Ивановскую, Мурманскую, Новгородскую области, Кабардино-Балкарию, Приморье, Республику Коми, Крым, Туву и Чувашию.

— Всё это нужно отметить, чтобы коллеги немедленно подтягивали свои результаты там, где это возможно, а там, где невозможно, — посмотрим, будем это учитывать на будущее, как эти деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто не справляется, — заключил Медведев.

Ранее Лайф писал, что Министерство транспорта РФ предложило увеличить долю федерального финансирования на содержание региональных дорог до 50% к 2023 году.