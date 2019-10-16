Котюков: Число заявок на "Науку" в рамках "Лидеров России" превысило 10 тысяч

На конкурсе ждут активных участников — тех, кто действительно хочет внести свой вклад в научно-технологическое развитие страны.

Уже более 10 тысяч заявок поступило на участие в специализации "Наука" в рамках конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом в среду заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, который, к слову, и является наставником в этой специализации.

Он отметил, что одной из ключевых задач, определённых президентом Владимиром Путиным в Стратегии научно-технологического развития страны, является создание возможностей для выявления талантливой молодёжи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций. Конкурс "Лидеры России" является одним из инструментов решения этой задачи.

— Если говорить об общих цифрах, то порядка 35 тысяч новых исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять лет. Мы очень рассчитываем, что эти люди будут обладать исследовательскими навыками и компетенциями, будут понимать, как устроена наука и профессиональное образование, — подчеркнул Котюков.

Министр указал, что на конкурсе ждут активных участников — тех, кто действительно хочет внести свой вклад в научно-технологическое развитие России. Есть и ещё несколько критериев: гражданство РФ, возраст до 50 лет, наличие опыта работы в сфере исследований и разработок, наличие одной научной или научно-публицистической публикации.

— Наука — специфическая сфера. Здесь недостаточно иметь только лишь управленческие знания, нужно понимать сам предмет и иметь базовые компетенции, базовый опыт, — добавил он.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. Его третий сезон стартовал 4 октября, а продлится онлайн-регистрация до 27 октября включительно. В третьем сезоне в дополнение к основному конкурсу молодые управленцы смогут проверить свои силы в таких сферах, как здравоохранение, наука, финансы и технологии.