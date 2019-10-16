Арестован ещё один участник незаконной акции в Москве, напавший на росгвардейца

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Максима Мартинцова, которого обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии во время несогласованного митинга 27 июля в Москве.

— Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — огласила решение судья Валентина Левашова.

Участник незаконной акции будет в СИЗО до 14 декабря. Свою вину Мартинцов не признает.

О задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля стало известно 14 октября. Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, они напали на сотрудников Росгвардии. Сегодня суд уже арестовал Емельянова.