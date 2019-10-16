Маск всё же выступит на форуме в Краснодаре, куда его зазывали билбордами

Американский предприниматель, к сожалению, не выступит на мероприятии лично, однако пообщается с участниками форума дистанционно.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме "Дело за малым". Как стало известно Лайфу, американский миллиардер пообщается с участниками мероприятия в формате телемоста.

Ранее в США напротив штаб-квартиры компании Илона Маска SpaceX появились рекламные щиты с надписью "Как тебе такое, Илон Маск?". Автором такого необычного приглашения на краснодарский форум был один из спикеров мероприятия.

— Для нас, конечно это (участие Илона Маска. — Прим. Лайфа) волнительно, мы надеемся, что это поможет предпринимателям, они поверят в себя. Это больше как мотивация, когда такой человек тебе говорит, такое запоминается на всю жизнь, — рассказал врио главы Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Он пояснил, что Илон Маск отреагировал на приглашение через "Твиттер", а позднее с организаторами "Дело за малым" связались представители миллиардера. И после долгих переговоров стороны приняли решение, что основатель SpaceX выступит на форуме в формате телемоста.

— Мы прямо сейчас решаем эту техническую задачу, потому что наш регион не приспособлен к такого масштаба мероприятиям, даже онлайн, как оказалось. Сейчас ищем оператора, кто мог бы предложить нам помощь в проведении этой трансляции, — заключил Воронов.

Форум "Дело за малым" пройдёт в Краснодаре 18–19 октября. Телемост с Илоном Маском состоится в первый день работы. Для участия в мероприятии зарегистрировалось уже более 25 тысяч человек.