Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России

Новые правила решили ввести после того, как в этом году Незалежная не смогла отправить своего представителя на конкурс.

Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года. Об этом говорится в сообщении телеканала СТБ, который совместно с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) проводит отбор.

— Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертную деятельность на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует её во время конкурса и до финала, — подчеркнули в СТБ.

Также права бороться за попадание на конкурс лишаются артисты, въезжавшие в Крым после того, как он стал российским. По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласании, представлять Украину должен только тот исполнитель, который "понимает ответственность" перед гражданами Незалежной.

Правила решили изменить после того, как в 2019 году Украина не смогла отправить своего представителя на Евровидение, потому что нескольких артистов не устроили требования контракта.

Напомним, что в этом году певица MARUV, победившая в отборочном конкурсе, отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 в Израиле из-за "кабальных условий контракта". Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.

В июле НОТУ ужесточила правила отбора и для участников детского Евровидения.