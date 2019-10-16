Полиции разрешили выносить предостережения россиянам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам полиции выносить россиянам официальные предостережения о недопустимости совершения правонарушений. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В тексте уточняется, что предостережения могут касаться антиобщественного поведения либо действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений.
Порядок объявления и вручения, форму, а также лиц, обладающих правом делать такие предостережения, позднее определит МВД РФ.
Ранее сообщалось, Госдума приняла закон, дающий полиции право выносить предостережения россиянам.
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