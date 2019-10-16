Перенёсшая операцию Татьяна Тотьмянина обратилась к фанатам

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Фото © Instagram/tatianatotmyanina

Накануне олимпийской чемпионке удалили желчный пузырь, в котором была обнаружена опухоль.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина, которая перенесла операцию по удалению желчного пузыря, поблагодарила поклонников за поддержку, сообщает издание "Дни.ру".

— Всем спасибо, кто волновался, — написала в своём инстаграме Тотьмянина.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/tatianatotmyanina/?hl=ru" target="_blank">tatianatotmyanina</a></p>

Напомним, накануне Татьяне Тотьмяниной провели операцию по удалению желчного пузыря, так как в нём обнаружили опухоль. Её муж Алексей Ягудин рассказал о состоянии спортсменки и опубликовал её первое фото после лапароскопии. Также стало известно, что Тотьмянина выйдет на лёд уже в начале ноября.

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