Звезда "Принцессы цирка" Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

Впрочем, супруг актрисы не стал комментировать информацию, назвав сообщения об операции слухами.

Народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой сделали операцию на сердце в одной из московских клиник.

Как сообщает Пятый канал, сейчас актриса находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В медучреждение она поступила с нарушениями сердечного ритма.

Впрочем, муж Белохвостиковой режиссёр Владимир Наумов в беседе с "360" не подтвердил эту информацию.

— Я не хочу на эту тему разговаривать. Всякие слухи распускаете, — сказал Наумов.

В 1971 году 19-летняя на тот момент Белохвостикова стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР. Многим зрителям она известна по ролям в таких фильмах, как "Принцесса цирка", "Стакан воды", "Законный брак", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43" и другим.