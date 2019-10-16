СМИ: Литва и Россия обменяются осуждёнными за шпионаж

Отмечается, что переговоры об обмене длились около года, однако окончательное решение Вильнюс принял лишь на прошлой неделе.

Литва и Россия готовятся обменяться осуждёнными за шпионаж. Такими данными поделилась Балтийская служба новостей.

Как уточняется, в ходе обмена российской стороне передадут осуждённого два года назад Николая Филипченко. В свою очередь Литва получит Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, которых осудили в 2016 году. По данным агентства, в обмене также участвуют осуждённый в России гражданин Норвегии и ещё один россиянин.

Отмечается, что переговоры об обмене проводились около года, однако окончательное решение Вильнюс принял лишь на прошлой неделе. Комментариев от российской стороны не поступало.

Ранее Лайф сообщал, что россиянина Филипченко приговорили к десяти годам лишения свободы за шпионаж. Мужчину задержали в 2015 году во время поездки через Литву из Калининградской области в Белоруссию.