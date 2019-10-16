В Барселоне турист умер по дороге в аэропорт. Из-за протестов он шёл туда пешком

Из-за беспорядков 62-летнему мужчине пришлось пройти около трёх километров с чемоданами.

Гражданин Франции скончался в одной из больниц Барселоны от инфаркта, который, по мнению врачей, произошёл после того, как ему пришлось идти пешком до аэропорта из-за перекрытия дороги на фоне протестов, сообщает газета Diari de Tarragona.

По данным издания, у 62-летнего мужчины были проблемы с сердцем. Из-за беспорядков в Барселоне он пешком прошёл около трёх километров с чемоданами, однако у одного из терминалов француз упал в обморок.

Приехавшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь, после чего мужчину госпитализировали на вертолёте. Несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Посольство Франции в Испании подтвердило сотруднику издания Periodico, что у мужчины случился инфаркт.

Напомним, манифесты в Испании проходят из-за вынесенного вердикта региональным политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости в 2017 году. Некоторые из них признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил бывший замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас — ему дали 13 лет заключения под стражу за "мятеж и злоупотребление государственными средствами".

В ходе акций протеста в Испании уже пострадало не менее 74 человек.