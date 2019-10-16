Блогерша обманула 15 россиянок, которые хотели похудеть на Бали в рамках шоу

Девушки отмечают, что Янина обладает несомненным даром убеждения и умением входить в доверие.

Пятнадцать девушек обвинили блогершу Янину Сон в обмане, сообщает Mash. По словам потерпевших, она организовала набор участниц в новое шоу про похудение "Преодолей себя", съёмки которого должны были пройти на Бали.

При этом, по словам Янины, первый сезон проекта уже отсняли. С девушек, которые хотели на второй, сначала взяли по 70 тысяч рублей за участие, а потом заявили о "трудностях". Якобы организаторы не успевают отработать материал предыдущего проекта. Деньги несостоявшимся телезвёздам обещали вернуть.

Не получив свои средства обратно, спустя пару месяцев девушки заволновались. Написали досудебную претензию, но это тоже не помогло. Некоторые из них пошли в суд, а другие всё ещё верят в счастливый конец. При этом девушки называют Янину гениальным психологом и отмечают её потрясающее умение уговаривать и входить в доверие.