Блогерша обманула 15 россиянок, которые хотели похудеть на Бали в рамках шоу

17

Девушки отмечают, что Янина обладает несомненным даром убеждения и умением входить в доверие.

Пятнадцать девушек обвинили блогершу Янину Сон в обмане, сообщает Mash. По словам потерпевших, она организовала набор участниц в новое шоу про похудение "Преодолей себя", съёмки которого должны были пройти на Бали.

При этом, по словам Янины, первый сезон проекта уже отсняли. С девушек, которые хотели на второй, сначала взяли по 70 тысяч рублей за участие, а потом заявили о "трудностях". Якобы организаторы не успевают отработать материал предыдущего проекта. Деньги несостоявшимся телезвёздам обещали вернуть.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B3Zn9IhC96Y/" target="_blank">yanina_tv</a></p>

Не получив свои средства обратно, спустя пару месяцев девушки заволновались. Написали досудебную претензию, но это тоже не помогло. Некоторые из них пошли в суд, а другие всё ещё верят в счастливый конец. При этом девушки называют Янину гениальным психологом и отмечают её потрясающее умение уговаривать и входить в доверие.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×