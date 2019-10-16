Россиянин объявил голодовку, чтобы тёще разрешили жить в Латвии

Местные власти настаивают, чтобы пенсионерка выучила латышский язык и сдала экзамен на получение ПМЖ. Вот только сделать этого она никак не может из-за своего диагноза: у пожилой женщины тяжело протекающая форма деменции.

Москвич Кирилл Иванов вместе со своей семьёй и пожилыми родителями переехал в Латвию в 2013—2014 годах. Сперва всё шло хорошо, россияне потихоньку обживались в новой стране и даже решили завести ребёнка, а в начале этого года Кирилл и его супруга наконец получили постоянный вид на жительство.

Пришло время оформлять документы и для представителей старшего поколения семьи Ивановых. Тут-то и начались проблемы. Управление по делам гражданства и миграции обязало его тёщу, у которой деменция, сдавать экзамен по латышскому языку.

— Для всех очевидная вещь, что человека в возрасте 70 лет с деменцией, с тревожными расстройствами, с уже вполне стандартными для её возраста старческими болезнями (тоже влияющими на когнитивные функции) научить языку и ещё заставить сдать крайне нервозный экзамен невозможно, — пишет Кирилл в своём фейсбуке.

Вся надежда была на инспекцию здоровья, которая должна была выдать заключение о неспособности человека изучать что-либо. Но что-то пошло не так: после нескольких звонков, ни разу не приняв пожилую женщину, уполномоченный специалист вынес вердикт, что экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена.

По словам россиянина, он не видит иного способа привлечь внимание к проблеме, кроме как перевести её обсуждение в публичное поле. Мужчина готов идти до конца, чтобы добиться справедливости.

— Семья моя — я, супруга, дочка четырёх лет. У нас на попечении трое стариков. Мои родители и мама супруги. Нет никаких нянь, мы не нувориши, жизнь наша крайне скромна, — указал он. — Итак, я объявляю голодовку. Я хочу, даже требую, чтобы кто-то за что-то отвечал, а не отмахивался от меня за мои же деньги.

Отметим, что статус русского языка в Латвии всё чаще становится источником проблем для его носителей. Не так давно жители Риги возмутились русскими ценниками в магазине Тимати и даже решили устроить бойкот бутику Black Star Wear. А певицу Лайму Вайкуле раскритиковали за выступление в Юрмале на русском языке.