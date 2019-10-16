Жители Архангельска рассказали, почему пошли на самосуд над "извращенцем"

Люди возмущены, что полиция не хочет разбираться в этом деле, несмотря на то что мужчину опознали.

Жители архангельского микрорайона Цигломень рассказали Лайфу, как и почему привязали к столбу мужчину и чуть не устроили над ним самосуд.

Напомним, ранее Лайф опубликовал видео народного схода над "извращенцем", которого местные обвиняют в домогательствах женщин и девочек.

Очевидец событий Николай рассказал, что в последнее время в их районе участились случаи нападения на представительниц женского пола, в том числе и с использованием холодного оружия. Люди пошли к участковому, а тот сказал, что сделать ничего нельзя. После этого народ не вытерпел.

— Какие-то были свидетели, какие-то фотографии, доказательства, в итоге вычислили, где он живёт. Пришли туда, ему сказали: "Это ты?" Он говорит: "Нет". Ему говорят: "Поехали на опознание. Если мы будем неправы, мы тебе литр водки выдадим, а если ты неправ, то мы тебя побьём". Его привезли на опознание, а он как увидел (женщину. — Прим. Лайфа), сразу же стал убегать, его догнали и напинали. Потом привязали к столбу. Короче, у людей лопнуло терпение, потому что полиции здесь нет, никому ничего не надо, — сказал Николай.

Мужчина добавил, что "извращенца" сдали полиции, которая приехала только через 45 минут. После этого правоохранители задержали людей, которые привязали его к столбу.

— Теперь, оказывается, трое ребят, которые его брали, были арестованы, а он уже чуть ли не в статусе потерпевшего. Сейчас надо собирать этим ребятам на адвоката деньги, — добавил собеседник Лайфа.

Другая жительница микрорайона Цигломень — Валентина — рассказала, что мужчину опознали, и выразила негодование по поводу задержания местных жителей.

— Когда его привезли, женщина-то его опознала. Он преступник, маньяк! У нас хоть глаз выколи, там, где он живёт, освещения нет, страшно. После пяти вечера мы даже на колонку не ходим. Им (задержанным за похищение) теперь грозит до 15 лет лишения свободы за то, что они вторглись в эту квартиру. Это правильно, нет? — возмутилась Валентина.

Ранее Лайф сообщал, что привязанного к столбу мужчину признали невиновным, а его похитителей задержали.