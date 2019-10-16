Бабушка "пьяного мальчика" раскрыла подробности страшного ДТП

Женщина также призналась, что находившийся за рулём полицейский пытался замять конфликт и предлагал родным потерпевшего взятку.

Бабушка шестилетнего Вани из Кировской области, погибшего в результате ДТП, рассказала Лайфу о трудностях, с которыми столкнулись его родные при попытке доказать его невиновность.

По её словам, в момент трагедии ребёнок был с ней, и она видела, как малыш попытался затормозить, когда увидел машину. Женщина добавила, что, когда эксперты обнаружили алкоголь в крови ребёнка, родным сказали, что "это может быть природное".

Доказать невиновность мальчика оказалось непросто. Семье было сложно найти адвоката. Никто не брался, многие говорили, что "дело гиблое". Пока родные искали представителя для защиты в суде, полицейский, сбивший мальчика, пытался замять конфликт.

— Следователь сказал, что нам предлагают деньги, чтобы замять это дело. Не извинялись даже. Не помню, сколько денег предлагали. Через следователя. И следователь уже не один сменился, — призналась она.

Бабушка рассказала, что родители ребёнка решили предать случай огласке после того, как поняли, что следствие стоит на месте.

Напомним, инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Сам эксперт, который подписывался под заключением, уверен, что никакой ошибки нет. Он добавил, что повторную экспертизу никогда не делал и сейчас не собирается.