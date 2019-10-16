Путин поставил задачу перед предприятиями ОПК

Президент России Владимир Путин провёл совещание по программе финансового оздоровления организаций ОПК и поставил задачу перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса. В частности, им дан совет заняться производством оборудования для медицины и переработки отходов.

— Пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, близок к завершению уже, и теперь перед организациями ОПК, помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причём высокотехнологичной продукции, — отметил лидер страны.

Он пояснил, что России нужны медицинская и строительно-дорожная техника, оборудование для для переработки отходов и мусора и телекоммуникационные системы.

— По оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок — порядка 6,2 трлн рублей. Необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями, — добавил Владимир Путин.

По его словам, предприятиям ОПК нужно принять организованные, технологические, кадровые и финансовые решения.

Ранее российский лидер рассказывал о "проблемных вопросах" в оборонном комплексе нашей страны.