Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС

Это уже второе увеличение численности сотрудников в ведомстве за 11 месяцев. А в предыдущие 10 лет она вообще не менялась.

Президент Владимир Путин подписал указ о почти двукратном увеличении численности сотрудников центрального аппарата МЧС России. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Вместо 996 человек штат центрального аппарата будет расширен до 1796 единиц, и это ещё не считая персонала по охране и обслуживанию зданий.

ТАСС уточняет, что это уже второе увеличение численности сотрудников центрального аппарата ведомства за 11 месяцев. А до декабря 2018 года она не менялась более 10 лет и составляла 825 человек.

Напомним, два года назад сотрудникам МЧС запретили совмещение. Такая мера названа мероприятием по сокращению текущих расходов и повышению эффективности деятельности.