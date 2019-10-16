Музей Победы показал свой #TetrisChallenge с танком, рацией и шлемофоном

330

Чтобы разложить все предметы, в том числе копию знамени Победы, у участников ушло около 40 минут.

Музей Победы стал первым музеем, который присоединился к международной акции "тетрис-челлендж". Кадры появились в инстаграме учреждения.

Авторы инсталляции выбрали объектом челленджа танк Т-34. В выкладку также вошли вещи, которыми были экипированы советские танкисты: танковая рация, шлемофоны, гранаты. Кроме того, рядом поместились диск к танковому пулемёту, плащ-палатки, керосиновая лампа, вещмешок, медицинская сумка и, конечно, копия знамени Победы.

<p>Фото © пресс-служба Музея Победы</p>

Музей Победы бросил вызов Эрмитажу, Третьяковке, Музею Москвы и Музею Куликовской битвы.

Напомним, что в рамках #TetrisChallenge представители разных профессий фотографируются, лёжа на полу или земле, рядом с симметрично разложенными вещами, которые они ежедневно используют в работе.

Ранее Лайф узнал, что прячут люди таких профессий, как автомеханик, визажист, студент, художник, видеооператор и профессиональный фокусник.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×