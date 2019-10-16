Суд арестовал акции сети поликлиник, принадлежащей президенту ЦСКА Гинеру

Арбитражный суд Москвы арестовал 100% акций сети поликлиник "Медис", которая принадлежит компании "Союз" президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Иск подал новый владелец "Росгосстраха". Согласно решению суда, ФНС запрещено вносить изменения в ЕГРЮЛ, касающиеся 100% акций сети. "Союзу" также запрещено их отчуждать, обременять или передавать, а также заключать любые сделки.
Ранее сеть поликлиник "Медис" принадлежала "Росгосстраху", когда им владел Данил Хачатуров.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram