Арестован ещё один фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля

Сам он свою вину не признаёт, однако следствие считает, что имеющихся доказательств достаточно.

Басманный суд на два месяца арестовал Егора Лесных, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, — заявила судья.

Сам Лесных свою вину не признаёт, однако следствие считает, что имеющихся доказательств достаточно.

Напомним, о задержании четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля стало известно 14 октября. Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, они напали на сотрудников Росгвардии. Ранее суд уже арестовал Емельянова и Мартинцова.