Эксперты рассказали, как распознать ВИЧ по симптомам

Более 95% смертельных исходов при ВИЧ связаны с болезнями, вызванными вирусами на фоне снижения иммунитета.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о симптомах, которые могут говорить о наличии ВИЧ-инфекции. На сайте ведомства опубликована памятка, посвящённая заболеванию.

Самым часто встречающимся признаком ВИЧ является лихорадка. Её испытывают 95% заболевших. У 74% увеличиваются лимфатические узлы. Воспаление слизистой оболочки глотки (фарингит) происходит у 70%. Также в 70% при ВИЧ выпадает эритематозная и пятнисто-папулезная сыпь. Ровно половина заболевших начинает страдать артралгией и миалгией. У 30% начинается диарея. 15% людей могут узнать о ВИЧ по увеличившейся печени или селезёнке. У 12% наблюдаются симптомы невралгического характера и кандидоз полости рта.

По словам специалистов, 95% смертельных исходов при ВИЧ связаны с оппортунистическими инфекциями и опухолями, то есть болезнями, вызванными различными бактериями, вирусами и грибками на фоне снижения иммунитета.