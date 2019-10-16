На Урале акушера обвинили в смерти 22-летней роженицы

На помощь была вызвана бригада Центра медицины катастроф. Но прошло слишком много времени, и девушку не смогли спасти.

В Свердловской области следователи предъявили обвинение акушеру-гинекологу районной больницы после смерти 22-летней роженицы, сообщает E1.ru.

Инцидент произошёл в городе Нижние Серги в феврале этого года, когда молодая женщина уже после родов впала в кому. У неё началось кровотечение, через два дня она умерла.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что осложнения возникли из-за неправильных действий врача: он принял матку за плаценту и буквально вывернул её наизнанку.

Эксперты объяснили, что у женщины была аномалия беременности — плотное прикрепление плаценты к стенке матки, которое нужно было отделять под наркозом.

Правильно поставить диагноз смогла лишь спустя четыре часа бригада Центра медицины катастроф, которую вызвали на помощь в Нижние Серги, но девушку уже не смогли спасти. Она умерла от кровотечения и остановки сердца.

Врач-акушер перед семьёй умершей девушки не извинился и вины своей не признал. У погибшей остались муж и дочь.