Мошенники придумали ещё один способ обмана банкоматов

В этом злоумышленникам помогает специальная лента, из-за которой поддельные купюры считываются как настоящие.

Мошенники придумали новый способ обмана банкоматов с помощью поддельных купюр. О новой хитрости фальшивомонетчиков рассказала представитель Генпрокуратуры РФ Елена Малык.

— Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата, — отметила она в программе ведомства "Эфир".

Преступники начали клеить на фальшивые купюры специальную ленту, которая "обманывает" банкомат. После того как банкомат зачисляет средства на счёт обманщиков, они идут в другое отделение и снимают настоящие наличные в другом банкомате.

Малык призналась, что распознать преступления удаётся лишь тогда, когда в банкомате кончаются купюры и начинается пересчёт.

По её данным, в 2019 году зафиксировано более 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере. Ущерб от действий мошенников превышает 154 миллиарда рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что в этом году злоумышленники начали использовать технологию подмены номеров, чтобы выдать себя за сотрудников банков.