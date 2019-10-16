Мошенники придумали ещё один способ обмана банкоматов

Мошенники придумали новый способ обмана банкоматов с помощью поддельных купюр. О новой хитрости фальшивомонетчиков рассказала представитель Генпрокуратуры РФ Елена Малык.
— Есть новый вид фальшивомонетничества, когда денежные купюры подделываются неким гражданином для банкомата, — отметила она в программе ведомства "Эфир".
Преступники начали клеить на фальшивые купюры специальную ленту, которая "обманывает" банкомат. После того как банкомат зачисляет средства на счёт обманщиков, они идут в другое отделение и снимают настоящие наличные в другом банкомате.
Малык призналась, что распознать преступления удаётся лишь тогда, когда в банкомате кончаются купюры и начинается пересчёт.
По её данным, в 2019 году зафиксировано более 18,8 тысячи преступлений в банковской сфере. Ущерб от действий мошенников превышает 154 миллиарда рублей.
Ранее в ЦБ сообщили, что в этом году злоумышленники начали использовать технологию подмены номеров, чтобы выдать себя за сотрудников банков.
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