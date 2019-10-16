Посольство США отреагировало на инцидент с дипломатами в Северодвинске

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Дипломаты США, которых сняли с поезда, находились в селе Нёнокса Архангельской области с официальной поездкой, о которой знало Министерство обороны РФ. Об этом пресс-атташе американского диппредставительства Ребекка Росс заявила РИА "Новости".

Американские дипломаты находились с официальной поездкой и должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения о поездке, — сказала Росс.

Напомним, ранее стало известно об инциденте, произошедшем 14 октября: трёх американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск по подозрению в нарушении правил пребывания иностранцев в России.

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