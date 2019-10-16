Экс-директора Российской федерации баскетбола Домани осудили на шесть лет

Чертановский районный суд приговорил экс исполнительного директора Российской федерации баскетбола Дмитрия Домани к шести годам колонии по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Следствие полагает, что Домани вместе с сообщниками организовал преступную схему и присвоил почти 44 миллиона, принадлежащих РФБ.

Соучастнице Домани, бывшей главе РБФ Юлии Аникеевой, вынесли приговор 23 октября 2017 года — её осудили на 4,5 года. В сентябре 2019 года суд взыскал с неё более 42 миллионов рублей. Второй фигурант дела — Михаил Кочарян — скончался до оглашения приговора.

В 2018 году Домани экстрадировали из Черногории в Россию.