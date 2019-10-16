Лучше, чем все Беллы Хадид. Российский врач оспорил рейтинг идеальных женщин

Идеалом женской красоты, по мнению пластического хирурга, является Моника Беллуччи, которой в этом году исполнилось 55 лет.

Идеальное соответствие стандартам не является определяющим фактом того, что у женщины будет красивое и обаятельное лицо. Об этом Лайфу рассказал доктор медицинских наук, профессор и пластический хирург Дмитрий Давыдов. Так он прокомментировал рейтинг красавиц, который составили его британские коллеги.

— Да, на самом деле есть так называемое золотое сечение, некие стандарты, к которым стремятся, но, как показывает опыт, идеальное соответствие всем золотым стандартам в результате не факт, что будет красивое, милое и обаятельное лицо, — заявил он.

При этом Давыдов заметил, что стандарты красоты меняются со временем, зависят от культурной составляющей, возраста оценивающей аудитории и их интеллекта. Также хирург напомнил, что разные люди могут совсем не сходиться в оценках женской красоты, поскольку кто-то любит маленьких и толстеньких, кто-то — высоких и стройных.

В связи с этим Давыдов призвал не считать рейтинг британского коллеги серьёзной научной публикацией с многолетними исследованиями, опытами, достоверными методами диагностики.

— Говоря об идеальных лицах, на первое место я бы поставил Монику Беллуччи, она вне конкуренции. Моника, безусловно, лучше, чем все Беллы Хадид, — заключил он.

Ранее Лайф писал, что руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне составил список женщин с идеальной внешностью. Рейтинг возглавила американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.