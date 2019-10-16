В Москве таксист ударил пассажира ножом и отобрал у него €2 тысячи

Злоумышленник также забрал у потерпевшего личные вещи, после чего высадил его и скрылся.

В Москве водитель машины Skoda напал на пассажира с ножом. Об инциденте сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД.

— По предварительной информации, около 19:10 в районе дома № 10 на улице Тестовской водитель автомобиля Skoda нанёс ножевое ранение пассажиру, — рассказали в ведомстве.

По данным источника агентства, водитель работал таксистом, он отобрал у потерпевшего личные вещи и около 2 тысяч евро. После этого он высадил пассажира и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали. Для задержания водителя машины действует план "Перехват".