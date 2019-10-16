Суд арестовал двух полицейских, подкинувших наркотики нижегородцу

Всего в "операции" участвовало четыре сотрудника. Таким образом они пытались выбить показания из мужчины.

Суд Нижнего Новгорода до 7 декабря арестовал сотрудников полиции Алексея Иванова и Евгения Соколова, участвовавших в подбросе наркотиков местному жителю.

При этом местонахождение старшего оперуполномоченного Николая Кострова, который также участвовал в "операции", до сих пор не установлено. Как стало известно Лайфу, он находится в розыске с 11 октября.

Напомним, инцидент произошёл в сентябре, когда четверо сотрудников полиции подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить из него показания против друга. Ранее Лайф публиковал фото троих из них. Личность четвёртого полицейского не установлена.