Суд арестовал двух полицейских, подкинувших наркотики нижегородцу

Суд Нижнего Новгорода до 7 декабря арестовал сотрудников полиции Алексея Иванова и Евгения Соколова, участвовавших в подбросе наркотиков местному жителю.
При этом местонахождение старшего оперуполномоченного Николая Кострова, который также участвовал в "операции", до сих пор не установлено. Как стало известно Лайфу, он находится в розыске с 11 октября.
Напомним, инцидент произошёл в сентябре, когда четверо сотрудников полиции подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить из него показания против друга. Ранее Лайф публиковал фото троих из них. Личность четвёртого полицейского не установлена.
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