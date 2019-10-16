В Тамбове кондуктор заставила ребёнка просить деньги на проезд у пассажиров

Девочка не смогла оплатить проезд банковской картой, так как оказалась в стоп-листе.

Жительница Тамбова обратилась в МБУ "Пассажирские перевозки" с жалобой на кондуктора автобуса, которая заставила её дочь просить мелочь на проезд у пассажиров. Об этом сообщает издание "Тамбовская жизнь".

— Моя дочь возвращалась домой из художественной школы на автобусе № 18с. На остановке "Чичканова" она попыталась оплатить проезд картой. Но кондуктор сказала, что карта в стоп-листе. Кондуктор начала унижать ребёнка, обвинять, что она специально платила картой, зная, что денег там нет, — пожаловалась женщина.

По её словам, из наличных у ребёнка было всего лишь десять рублей. Но кондуктор не выпустила девочку из автобуса, а заставила её просить деньги у других пассажиров.

— Так и сказала: "Я из-за тебя лишаться работы не собираюсь, иди по салону". Ребёнок плакал и просил у людей эти рубли! Стоили эти 12 рублей слёз моей девочки на весь вечер? Как она могла знать, что её карту занесли в стоп-лист? Никаких уведомлений не приходило, — добавила жительница Тамбова.

Недавно ещё одна скандальная история в общественном транспорте произошла на Урале. Поздним вечером кондуктор высадил из автобуса четырнадцатилетнего школьника, у которого не оказалось с собой документов, чтобы подтвердить временный проездной. Мальчику пришлось добираться домой пешком.