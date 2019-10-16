В МИД объяснили, почему трёх дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

В МИД РФ объяснили, что поездка американских дипломатов в Архангельскую область была официальной и они уведомили о ней Минобороны РФ. При этом с поезда дипломатов сняли в Северодвинске, так как те заявляли о намерении посетить лишь Архангельск. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск, — заявили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел РФ пошутили, что американские дипломаты, вероятно, заблудились, в связи с чем ведомство готово подарить Посольству США карту России.

Напомним, ранее стало известно об инциденте, произошедшем 14 октября: трёх американских дипломатов сняли с поезда Нёнокса — Северодвинск по подозрению в нарушении правил пребывания иностранцев в России. Посольство США уже отреагировало на данный инцидент.