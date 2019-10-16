Раненный в Зеленограде мужчина пришёл в сознание в реанимации

Раненный 13 октября в Зеленограде мужчина пришёл в сознание в реанимации, врачи сделали ему вторую операцию. Самостоятельно передвигаться потерпевший пока не может.
В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, как пострадавший выбегает на дорогу, согнувшись от боли. На кадрах заметно, что мужчина находится в шоковом состоянии.
Напомним, в Зеленограде неизвестный напал с ножом на мужчину, мирно курившего у подъезда. Он наносил беспорядочные удары, но жертве удалось вырваться и убежать. В настоящее время злоумышленник задержан.
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