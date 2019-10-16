Нарколог сравнил дозу этанола в крови "пьяного мальчика" с ложкой водки

Эксперт уверен: если бы такое большое количество алкоголя действительно находилось в крови ребёнка, ни о каком катании на велосипеде не могло бы быть и речи.

Доза алкоголя, которую нашли в крови шестилетнего мальчика, сбитого полицейским в Кировской области, сравнима с ложкой водки. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

— Достаточно большая доза. Это эквивалентно столовой ложке водки. Для взрослого это может быть и не столь значительно, но для ребёнка шести лет это значительная доза, — отметил он.

При этом Исаев заявил, что сомневается в верности данных судмедэкспертов, которые нашли в крови ребёнка 0,51 промилле алкоголя. По мнению врача-нарколога, будучи настолько пьяным, шестилетний мальчик не смог бы передвигаться на велосипеде.

Напомним, инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Дело взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Сам эксперт, который подписывался под заключением, уверен, что никакой ошибки нет. Он добавил, что повторную экспертизу никогда не делал и сейчас не собирается.