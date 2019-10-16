В ООН призвали Киев закрыть сайт "Миротворец"

Представитель мониторинговой миссии подчеркнул, что ресурс нарушает международные нормы и представляется опасным.

Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов инициировать закрытие сайта "Миротворец", об этом он заявил на заседании Комитета Верховной рады по свободе слова, сообщают "Украинские новости".

— Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент — это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц, — подчеркнул Моро.

Представитель ООН также отметил, что в Мариуполе убили человека, чьи данные были опубликованы на этом сайте.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины".

Сейчас в чёрном списке находятся известные российские деятели, например Андрей Малахов, Владимир Познер, Михаил Галустян.