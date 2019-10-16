Путин подписал Стратегию в области развития гражданской обороны

Реализация указа предполагается в два этапа. На первом будет создана нормативно-правовая база, на втором — непосредственное осуществление поставленных задач.

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах до 2030 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реализация стратегии предусматривает выполнение задач обороны населения в условиях общего осложнения международной обстановки и защиту критически важных и потенциально опасных объектов, материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах.

В документе обозначены основные задачи в этой сфере, как то государственное управление и стратегическое планирование в области гражданской обороны, а также защита населения и территорий, внедрение новых технологий поддержки безопасности населения, реализация исследовательских проектов и научная деятельность.

Стратегию планируется осуществить в два этапа. На первом предстоит создание нормативно-правовой базы, на втором — непосредственная реализация мер для повышения эффективности деятельности по гражданской безопасности.