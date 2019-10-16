Визит Эрдогана в Россию ожидается 22 октября

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи ожидается 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

— Ожидается, что наш уважаемый президент 22 октября 2019 года совершит однодневный визит в Российскую Федерацию, в город Сочи, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Также российский лидер пригласил своего коллегу посетить РФ с визитом.