Трамп иронично назвал "игрой в песочнице" помощь России сирийским властям

Он также напомнил, что противостояние Турции, Сирии и курдов длится уже сотню лет.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой иронично сравнил сотрудничество России и Сирии в вопросах урегулирования ситуации в стране с "игрой в песок".

— Сирия может получить какую-то помощь от России, и это прекрасно. Там много песка, с которым они могут играть, — заявил глава Белого дома.

Трамп также напомнил о том, что противостояние Сирии, Турции и курдов имеет столетнюю историю.

Россия участвует в операциях против террористов в Сирии с 2015 года, стране оказывается гуманитарная помощь. Военнослужащие РФ патрулируют северные районы для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн — и пересекла границу к северу от Евфрата. Также турки обстреляли 181 объект террористических организаций. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения.