Путин поручил рассмотреть вопрос о создании киностудии детских фильмов

Доклад от главы правительства Дмитрия Медведева на этот счёт российский лидер ждёт до 20 декабря.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о создании в стране киностудии детских фильмов. Список с соответствующим поручением опубликован на сайте Кремля.

Доклад от главы правительства Дмитрия Медведева на этот счёт российский лидер ждёт до 20 декабря.

Кроме того, Путин поручил обеспечить проведение регулярных исследований предпочтений и интересов молодёжной аудитории в Интернете. Также правительству поручено создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодёжи, и его распространения в сети Интернет.

В планы по проведению Десятилетия детства кабмину предстоит до 2021 года включить мероприятия, направленные на формирование системы воспитания подрастающего поколения, а до 1 марта 2020 года правительство должно проанализировать результаты выполнения в 2016—2019 годах Стратегии развития воспитания в РФ.

Также глава государства ожидает разработку в срок до 1 апреля 2020 года комплекса мер, которые будут направлены на повышение статуса учителя, с возможным созданием соответствующего контента и его дальнейшего распространения в Интернете.