Кремль подтвердил визит Эрдогана в Россию 22 октября

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Фото © Flickr/Prachatai

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 22 октября, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА "Новости".

Встреча состоится в Сочи. На ней главы государств обсудят вопросы мирного урегулирования в Сирии.

Ранее сообщалось о предполагаемой дате визита Эрдогана в Россию.

Напомним, 15 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Также российский лидер пригласил своего коллегу посетить РФ с визитом.

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