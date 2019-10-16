Кремль подтвердил визит Эрдогана в Россию 22 октября

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию 22 октября, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА "Новости".
Встреча состоится в Сочи. На ней главы государств обсудят вопросы мирного урегулирования в Сирии.
Ранее сообщалось о предполагаемой дате визита Эрдогана в Россию.
Напомним, 15 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии. Также российский лидер пригласил своего коллегу посетить РФ с визитом.
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