В Шереметьево пилотам "боинга" пришлось ждать, пока лиса перейдёт ВПП — видео

В аэропорту Шереметьево на взлётную полосу прямо перед "боингом" выбежала лиса. Видео забавного инцидента выложили пользователи соцсетей.

Лайнер уже готовился к старту, когда на его пути оказалось дикое животное. Гул моторов напугал лисицу, она ускорила бег и скрылась из виду. Что хищница забыла на лётном поле — неизвестно, но это уже не первый случай, когда рыжие плутовки заглядывают в аэропорты.

В конце сентября лиса забежала в зал ожидания Домодедово. Она пронеслась по багажной ленте и самостоятельно покинула здание. Куда она делась, сотрудники воздушной гавани не знают.