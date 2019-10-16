В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков — видео

В Хабаровском крае медведь загнал на дерево двух рыбаков. Один из них снял зверя на видео, которое опубликовал телеканал "Россия 24".

На кадрах видно, что медведь атаковал стоянку рыболовов на берегу одной из рек края. Он грызёт их лодку и подходит опасно близко к дереву, на которое забрались мужчины, спасаясь от хищника.

Рыбаки пытаются отогнать зверя громкими криками, однако тот их игнорирует.

Недавно исследователи сообщили, что нападения медведей участились по всему миру. Эксперты советуют не гулять по лесу в одиночку, не выгуливать собак в ареалах обитания хищников, отпугивать зверей громкими звуками, а в случае нападения пользоваться специальными газовыми баллончиками.