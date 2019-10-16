В Краснодаре водитель "приоры" влетел в автобусную остановку — видео

По словам очевидцев, виновнику аварии даже пришлось вызвать сотрудников охранной компании, дабы избежать стычек с местными жителями.

В Краснодаре на пересечении улиц Красной и Бабушкина водитель автомобиля Lada Priora влетел в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места ЧП.

На кадрах видно, что легковушка снесла остановку, получив серьёзные повреждения передней части. На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, которые оказали помощь нескольким людям на месте. При этом один человек был госпитализирован.

По словам очевидцев, виновника аварии окружили его друзья, попытавшиеся защитить его от нескольких свидетелей происшествия, которые хотели разобраться с водителем. Впоследствии ему пришлось вызвать сотрудников охранного предприятия, чтобы избежать потасовок.