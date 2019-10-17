ГИБДД заменит камеры-треноги на встроенные в балки патрульных машин камеры

Видео нарушений будет сниматься во время движения в транспортном потоке на 360 градусов вокруг.

В ближайшее время Госавтоинспекция рассмотрит возможность замены камер-треног на мобильные системы контроля скорости, встроенные в балки патрульных автомобилей, об этом рассказал изданию "Коммерсант" начальник ГИБДД России Михаил Черников на конференции в Екатеринбурге, проходящей в рамках международной специализированной выставки "Дорога-2019".

Водителей давно раздражают мобильные треноги, их замеры зачастую оказываются неточными. Камеры в сигнальной балке, по мнению сотрудника Госавтоинспекции, позволят минимизировать претензии и недоверие населения к передвижным комплексам. Замеры будут производиться прямо на ходу в транспортном потоке.

— Они снимают всё вокруг на 360 градусов. И видео пишут, и скорость замеряют. Думаю, в следующем году такие балки сможем ставить на новые патрульные машины, — отметил Черников.

Однако эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман выразил сомнения по поводу эффективности нововведения. Он отметил, что треноги установлены в местах с заведомо известным скоростным режимом, а мобильная камера может неверно определить заданное ограничение скорости на отрезке движения. Поэтому, по словам специалиста, она может быть эффективна только в случае мгновенной фиксации нарушения с последующей остановкой водителя.