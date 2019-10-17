На Алтае завершился ремонт ДК, который сделали на деньги Фёдора Смолова

На Алтае завершился ремонт Дома культуры в селе Костин Лог, деньги на который перечислил нападающий сборной России и московского "Локомотива" Фёдор Смолов в рамках проекта Comment Out. Спортсмен разместил видео на странице в "Инстаграме", где поздравил жителей.
В соцсетях посёлка выразили благодарность благотворителю и пообещали назвать отремонтированный ДК его именем. Смолов пообещал сельчанам приехать лично.
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Ура! Закручен последний саморез и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома Культуры окончен! 🥳😁 ⠀ Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и переживал! ❤️ Спасибо вам! Мы чувствовали вашу поддержку и это предавало нам сил и уверенности, что у нас всё получится!)) ⠀ Огромную благодарность выражаем ребятам, которые выполняли самую ответственную работу, снимали старый шифер и прикручивали профлист, а именно: Шихметову Максиму, Спиреву Владимиру, Волькову Константину и Бровкину Роману. А также тем, кто находился в этот момент внизу и помогал им в этом нелегком деле. Друзья, вы большие молодцы!!!!! Без вас ничего бы этого не получилось!! Все жители нашего села вами безумно гордятся!!!!👍🏻👍🏻👍🏻😁😁😁 ⠀ Теперь, когда все строительные работы окончены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнем рассылать благодарственные памятные открытки!☺️ А также, сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором - Федором Смоловым @smolovfedor_10 и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому Культуры его имени. 😊😊😊 ⠀ Ждите дальнейших новостей! 😉 #костинлог
Напомним, во время участия в шоу Comment Out футболист отказался выполнить задание и написать Дмитрию Нагиеву. Вместо этого он выполнил наказание и перевёл 400 тысяч рублей на ремонт ДК на Алтае. Сам спортсмен не рассказал подробностей, заявив, что добрые дела не комментируют.
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