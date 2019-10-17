На Алтае завершился ремонт ДК, который сделали на деньги Фёдора Смолова

Местные жители решили назвать учреждение культуры именем спортсмена. Футболист в ответ записал видео, в котором пообещал приехать лично.

На Алтае завершился ремонт Дома культуры в селе Костин Лог, деньги на который перечислил нападающий сборной России и московского "Локомотива" Фёдор Смолов в рамках проекта Comment Out. Спортсмен разместил видео на странице в "Инстаграме", где поздравил жителей.

В соцсетях посёлка выразили благодарность благотворителю и пообещали назвать отремонтированный ДК его именем. Смолов пообещал сельчанам приехать лично.

Напомним, во время участия в шоу Comment Out футболист отказался выполнить задание и написать Дмитрию Нагиеву. Вместо этого он выполнил наказание и перевёл 400 тысяч рублей на ремонт ДК на Алтае. Сам спортсмен не рассказал подробностей, заявив, что добрые дела не комментируют.