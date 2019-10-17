Суд ограничил в родительских правах мать раненной вилкой девочки

Против сожителя, нанёсшего удары ребёнку, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Мать девочки, которую пьяный сожитель женщины ранил вилкой, была ограничена в родительских правах решением суда. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

— Сегодня Мелекесский районный суд отказал в удовлетворении требований о лишении женщины родительских прав, ограничив ответчицу в родительских правах, — отметил он.

По данным правоохранительных органов, семья девочки состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. В настоящее время ребёнок находится в доме малютки.

Напомним, 31 августа в селе Мулловка Ульяновской области пьяный сожитель женщины нанёс её двухлетней дочери несколько ударов вилкой. Девочку спас участковый, который забрался в дом через разбитое окно. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки.

Против отчима, ударившего вилкой ребёнка, заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).