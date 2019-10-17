Власти Испании пообещали гарантировать соблюдение порядка в Каталонии

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес призвал безоговорочно осудить насилие.

Власти Испании заявили о том, что готовы гарантировать сохранение порядка в Каталонии после вспыхнувших там протестов. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес.

— Правительство вновь повторяет, что ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы насилие победило сосуществование, — отметил политик.

И.о. премьер-министра призвал главу Каталонии Кима Торру ясно и чётко осудить применение насилия в регионе.

Протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора политикам, которые были причастны к организации референдума независимости Каталонии. Около 40 тысяч участников акции настаивают на суверенитете.