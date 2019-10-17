Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске

В Солнечногорском районе Московской области при пожаре в частном доме погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Московской области.

Сообщается, что возгорание произошло в посёлке Лунёво. После тушения были обнаружены тела 42-летнего мужчины и его знакомой.

Причины возникновения горения сейчас выясняются. По предварительным данным, накануне пожара мужчина и женщина распивали в доме спиртные напитки.

По факту возгорания будет проведена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.