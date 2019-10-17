Энрике Иглесиас выложил видео, на котором играет с детьми под песню Никулина

Известный певец Энрике Иглесиас разместил в своём инстаграме видео, где играет с детьми под песню Юрия Никулина "Про зайцев".

— Приятно песню слушать. И детки чудо, — пишет одна из фанаток Иглесиаса в комментариях к посту в соцсети.

На кадрах однако не видно источника звука: была ли это просто запись песни или на фоне был включён фильм "Бриллиантовая рука".

Впрочем, такой музыкальный фон объясняется тем, что мать детей Энрике — российская теннисистка Анна Курникова. Пара познакомилась ещё в 2002 году, а вот близнецов Люси и Николаса Курникова родила в 2017-м.