В Саудовской Аравии более 30 паломников погибли в аварии

В Саудовской Аравии произошло страшное ДТП, в результате которого погибло по меньшей мере 36 паломников, сообщает агентство SPA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Авария произошла на трассе между Меккой и Мединой. Автобус, в котором паломники направлялись на малый хадж (умру), столкнулся с большегрузным автомобилем. От сильного удара транспортное средство с пассажирами внутри загорелось.

Всего в автобусе находилось 40 человек. Четверо пострадавших доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.