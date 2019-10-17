Актёр "Сумерек" заявил, что его родной город является центром инопланетной жизни

Майкл Шин рассказал, что многие жители Порт-Толбота видели летающие тарелки над городом.

Американский актёр Майкл Шин, известный по роли вампира Аро в киносаге "Сумерки", заявил, что его родной город Порт-Толбот является центром внеземной жизни, потому что там часто приземляются инопланетяне. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

— Помню историю одной дамы, которая жила по соседству. Она всегда была очень серьёзной и не сочиняла чепуху. Так вот, однажды она нам рассказала, что утром варила кофе на кухне, как вдруг увидела летающую тарелку, которая опустилась и зависла над её двором, а затем улетела, — рассказал актёр в эфире шоу Ричарда Херринга.

При этом Шин утверждает, что его родной город находится на особой карте инопланетян. Он рассказал, как однажды по дороге из школы видел огни, вращающиеся над городом. Правда, по его словам, затем они улетели в сторону моря и исчезли.

Примерно такие же огни, вспоминает актёр, видел и его отец в канун Рождества. Шин подчеркнул, что отец в тот вечер не выпил ни грамма спиртного.

Порт-Толбот — город-порт в Уэльсе на берегу Бристольского залива. Его население насчитывает порядка 36 тысяч человек.

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