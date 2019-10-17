Помпео призвал Турцию вернуться к диалогу в ходе телефонной беседы с Чавушоглу

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару прервать военную операцию и вернуться к диалогу по вопросам мирного урегулирования в Сирии.

О состоявшейся беседе политиков сообщил агентству ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Это первый контакт между двумя странами после введения Вашингтоном санкций в отношении Министерства обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, а также ряда политиков.

— Разговаривал вчера с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, призвал Турцию прекратить военную операцию и вернуться к диалогу с США по вопросам безопасности на северо-востоке Сирии, — написал Помпео на странице в "Твиттере".

Spoke with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu yesterday, urging Turkey to halt its military operation and return to a dialogue with the U.S. on security in Northeast Syria. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 16 октября 2019 г.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что боевые действия продолжатся несмотря ни на что, пока не будут достигнуты все поставленные цели.